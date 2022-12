Evan Fournier a enfin rejoué avec les Knicks

Dans sa tête, il lui fallait « rester prêt, juste au cas où. Je ne vais rien faire de fou, juste partir du principe qu’aujourd’hui je vais jouer. Et si ce n’est pas le cas, tant pis. » À San Antonio la nuit passée, Evan Fournier a bénéficié du premier scénario. Le Français a profité des absences de RJ Barrett (doigt lacéré) et de Jalen Brunson (hanche), en plus de la maladresse affichée par Quentin Grimes (9 points à 1/10 aux tirs), pour récupérer des minutes.

Et ceci pour la première fois depuis le 13 novembre dernier, son coach Tom Thibodeau l’ayant écarté de sa rotation. En 17 minutes, l’arrière a ainsi pu apporter 11 points (4/6 aux tirs dont 1/3 de loin), 2 rebonds et 2 interceptions, même si cela n’a pas empêché son équipe de repartir battue pour la cinquième fois de suite.

L’ancien joueur du Magic ne cache pas que « c’était beaucoup plus facile de jouer que de s’asseoir sur le banc et de regarder les gars jouer. En gros, la façon dont je l’ai traité lorsque j’ai été mis sur le banc pour la première fois, était simplement de rester prêt. Aujourd’hui, j’ai senti que je devais être prêt, juste au cas où. En réalité, je suis heureux d’avoir eu une chance de revenir sur le terrain. »

« Il a été génial. Il est entré et a joué dans son registre. C’est difficile de trouver du rythme quand vous n’avez pas joué depuis si longtemps mais il s’est battu et a rentré des tirs au bon moment », salue Julius Randle, auteur de 41 points. « C’est tout à son honneur. C’est un vrai professionnel et ce n’est pas simple, et ce n’est pas simple non plus pour Derrick (Rose), mais c’est ça être un professionnel et c’est ce qu’on attend de lui », termine leur coach Tom Thibodeau.