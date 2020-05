Etats-Unis : Patrick Ewing s’est fait voler ses deux médailles d’or olympiques

C’est un cambriolage qui a eu lieu il y a plusieurs années, mais Patrick Ewing l’a seulement raconté mercredi lors de l’émission radio-télévisée "Dan Patrick Show". L’ancien pivot, aujourd’hui âgé de 57 ans, a raconté qu’il s’était fait voler ses médailles d’or de champion olympique 1984 et 1992 avec les Etats-Unis, et sa bague de champion universitaire avec Georgetown, dont il est désormais l’entraîneur. « Ma maison a été cambriolée à New York à un moment donné et ils ont volé mes médailles », a révélé le n°1 de la draft 1985, qui a passé la majorité de sa carrière chez les New York Knicks (1985-2000), avant de jouer une saison à Seattle et une saison à Orlando.

La bague de champion NCAA récupérée grâce à eBay

Heureusement, Patrick Ewing, grâce à l’intervention du président de la Fédération américaine de basket Jerry Colangelo, a pu récupérer ses deux médailles olympiques. Celle de 1984 avait été glanée à Los Angeles, alors qu’il était encore à la fac, alors que celle de 1992 avait été glanée à Barcelone, au sein de la mythique Dream Team. Quant à sa bague de champion NCAA, il l’a récupérée après avoir découvert qu’elle était en vente sur eBay !