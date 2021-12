Etats-Unis : Kerr succède officiellement à Popovich

C’est Steve Kerr qui aura la responsabilité de reconquérir le titre mondial à la Coupe du Monde 2023 et conserver le titre olympique lors des JO de Paris 2024. Comme l'annonçaient les rumeurs ces derniers jours, l’actuel coach des Golden State Warriors a été nommé ce lundi entraîneur de l’équipe masculine des Etats-Unis, en remplacement de Gregg Popovich (73 ans en janvier), également coach des San Antonio Spurs, qui avait été nommé après les JO 2016 et dont il était l'adjoint. L’ancien joueur de Chicago, âgé de 56 ans et passé sous les ordres de Popovich dans le Texas en 2002-03 (avec un titre à la clé) sera assisté par Erik Spoelstra, Monty Williams et Mark Few, respectivement entraîneurs du Miami Heat, des Phoenix Suns et de l’Université de Gonzaga.

Objectif médailles d'or et rien d'autre

« Je suis incroyablement honoré et touché de représenter notre pays en tant qu'entraîneur en chef de l'équipe nationale masculine de basket-ball des États-Unis, a déclaré Kerr. C'est une opportunité passionnante et je suis ravi de relever le défi. De toute évidence, il y a de nombreuses personnes que je dois remercier, notamment Grant Hill, Jim Tooley et Sean Ford de la Fédération, et bien sûr Gregg Popovich et Jerry Colangelo, qui m'ont donné l'opportunité d'être entraîneur-adjoint dans le récent staff. Je suis également plus qu'excité de travailler avec trois entraîneurs pour lesquels j'ai un énorme respect : Erik Spoelstra, Monty Williams et Mark Few. Entraîner l'équipe nationale masculine des États-Unis s'accompagne d'une grande responsabilité - une qui nécessite un effort de groupe avec une équipe d'entraîneurs engagés envers l'équipe, envers l'objectif et les uns envers les autres - et je ne pouvais pas demander un meilleur groupe d'individus de haut caractère pour m'aider à diriger notre équipe nationale. Notre objectif, bien sûr, est de gagner et de rendre notre pays fier. Nous allons travailler dur pour le faire. » Vainqueur de cinq titres NBA en tant que joueur et trois en tant que coach, le natif de Beyrouth, au Liban n’aura pas d’autre choix que de remporter le Mondial 2023 et les JO 2024. Quand on entraîne Team USA en basket, ramener au pays tout autre métal que l’or est considéré comme un échec..