Et si LeBron James stoppait sa carrière ?

Est-ce que LeBron James peut quitter la scène sur un échec, et même une fessée ? On a du mal à y croire, surtout après sa performance de cette nuit : 40 points, 10 rebonds et 9 passes ! Mais très sérieusement, l'ailier des Lakers n'exclut pas de mettre un terme à sa carrière. « On verra, on verra…. Je n’en sais rien, je n’en sais rien… Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. A titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket… Je dois penser à beaucoup de choses. »

Sur le plan contractuel, LeBron James dispose encore de deux années de contrat : une garantie pour 2023/24, et une dernière qu'il peut activer pour 2024/25. S'il venait à prendre sa retraite, LeBron James ferait une croix sur près de 100 millions de dollars ! Après sa déclaration, ESPN a essayé d'en savoir plus avec une question bien plus directe : « Est-ce que vous allez prendre votre retraite ? » LeBron James a répondu : « Il faut que j’y réfléchisse » !

Quel effectif en 2023/24 pour les Lakers ?

Selon TNT, LeBron réfléchirait à deux options : prendre sa retraite ; quitter les Lakers pour s'offrir un autre défi. D'autres pensent qu'il pourrait faire une pause d'un an pour revenir lorsque son fils Bronny sera drafté... Tout cela est très mystérieux, et peut-être que LeBron ne sait pas lui-même ce qu'il va faire, mais ce qui est certain, c'est qu'il est préoccupé par l'effectif des Lakers.

Comme chaque année, ou presque, les Lakers vont passer l'été à reconstruire autour de LeBron et d'Anthony Davis. Ce qui signifie, sans doute, un nouveau collectif à monter, et c'est compliqué pour lutter contre des formations en place depuis plusieurs années comme les Warriors ou les Nuggets.

« Franchement, je ne sais pas trop à quoi ressemblera l’effectif l’année prochaine. Je crois qu’il y a moi, AD et Max Christie sous contrat. Je crois que Vando (Vanderbilt) a une « team option » ou une « player option ». Un truc comme ça. L’effectif n’est pas défini. De toute évidence, Rob et le front office vont trouver la meilleure façon de construire cette équipe pour aller de l’avant à l’automne. Mais ce n’est pas comme si nous avions une équipe prête pour plusieurs saisons avec des joueurs sous contrat. Donc, je n’en sais rien. On verra… »