Et si la NBA venait concurrencer l'Euroligue ?

C’est une petite bombe dans le milieu du basket qu’a lancée le quotidien sportif Marca ce jeudi soir. Selon le journal espagnol, la NBA préparerait une offensive sur l’Europe ! La grande Ligue américaine souhaiterait en effet chapeauter une compétition qui réunirait les meilleurs clubs européens, comme elle le fait déjà avec la WNBA, la Ligue de développement et la NBA Africa. Cela ne signifierait pas que les équipes européennes iraient jouer aux Etats-Unis, mais qu’elles disputeraient une compétition sous l’égide de la NBA, avec la bénédiction de la Fédération internationale de basket et des Ligue nationales.

Une idée pas récente

Autant dire que si le projet allait à son terme, cela signerait l’arrêt de mort de l’Euroligue, qui a pris ses distances avec la FIBA il y a plusieurs années, en adoptant un système de ligue fermée et non plus de qualification au mérite. Selon Marca, le patron de la NBA Adam Silver aurait déjà contacté son homologue de l’Euroligue Jordi Bertomeu, actuellement en désaccord avec les dirigeants de plusieurs cadors européens, qui ne diraient pas non au fait de se retrouver sous l’égide de la NBA. Le projet pourrait même débuter dès la saison prochaine, même s’il reste encore de nombreux problèmes à régler, et notamment ce contrat signé en 2015 pour dix ans et 630 millions d’euros entre l’Euroligue et la multinationale sportive IMG, qui gère le marketing et les droits télé. Une amende de 10 millions d’euros est d’ailleurs prévue pour toute équipe qui romprait ce contrat.

Cette idée d’intégrer les équipes européennes à la NBA ne date en tout cas pas d’hier, puisque le prédécesseur d’Adam SilverCe qui semble assez compliqué sur un plan logistique. La pavé dans la mare est lancé, on attend désormais la réponse de l’Euroligue !