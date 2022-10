Et si Barack Obama devenait patron des Phoenix Suns ?

Après Michael Jordan aux Hornets, est-ce que Barack Obama deviendra le second propriétaire noir de la NBA ? C'est possible selon Bill Simmons, l'un des journalistes les mieux informés de la NBA et une vraie sommité outre-Atlantique. Dans son dernier podcast, sur The Ringer, Simmons explique ainsi que l'ancien Président des Etats-Unis est à la tête d'un projet de rachat des Phoenix Suns !

« L'époque où quelqu’un pouvait mettre un peu d’argent et diriger une équipe est révolue », explique-t-il. « C’était une autre époque. Le seul gars qui pourrait s’en sortir, et j’ai conscience de balancer un scoop, c’est que j’ai entendu qu’Obama était impliqué dans l’un des groupes (pour racheter les Suns). Et c’est le seul gars qui, selon moi, pourrait en être le visage, et les investisseurs seraient tellement heureux de l’avoir au front. »

Il faut rappeler d'abord qu'Obama est un grand fan de basket et qu'il a d'ailleurs joué à un bon niveau en NCAA. Déjà investisseur dans la Basketball African League (BAL), il n'hésitait pas à inviter des stars NBA à la Maison Blanche pour effectuer des petits matches. LeBron James, Dwyane Wade ou encore Joakim Noah ont joué avec ou contre Obama.

Par ailleurs, il faut rappeler que les Suns sont à vendre depuis l'affaire Robert Sarver. L'actuel propriétaire des Suns et du Mercury (WNBA) s'est fait sanctionner et suspendre par la NBA en début de saison pour son comportement sexiste envers des employé.e.s, mais aussi pour l'emploi de termes racistes pour désigner des joueurs. Pris dans la tourmente, il a préféré vendre sa franchise, et selon des analystes financiers, il faudra débourser plus de trois milliards de dollars !