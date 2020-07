Espagne : Gasol vers le Barça ?

Et si la rencontre Sacramento – Milwaukee du 10 mars 2019 avait été le dernier match NBA de Pau Gasol ? Il semblerait que oui. Alors qu’il a fêté ses 40 ans ce lundi et qu’il ne souhaite pas prendre sa retraite, le pivot espagnol devrait signer un contrat de deux ans avec Barcelone, le club où il a débuté sa carrière professionnelle, entre 1998 et 2001. La radio Cadena Ser annonce en effet que les discussions sont très bien avancées entre les deux parties. Pau Gasol, né à Barcelone, avait fait savoir il y a quelques mois qu’il souhaitait poursuivre sa carrière, et c’est finalement jusqu’en 2022 qu’il pourrait jouer, soit encore un an après les Jeux Olympiques de Tokyo, alors que beaucoup pensaient qu’il arrêterait sa carrière après ses quatrièmes JO.

Gasol était dans le staff des Blazers cette saison

Pau Gasol devrait donc revenir là où tout a commencé pour lui, quand il avait 18 ans. Sacré champion d’Espagne avec le Barça en 2001, il avait dans la foulée été drafté en troisième position (derrière Kwame Brown et Tyson Chandler) par les Atlanta Hawks, avant d’être immédiatement envoyé à Memphis. Gasol a passé sept saisons avec les Grizzlies, avant de rejoindre les Lakers en 2007, où il a également joué sept ans, conquérant deux titres de champion en 2009 et 2010, avec Kobe Bryant (dont il était très proche, il a d'ailleurs fêté ses 40 ans auprès de la veuve et des filles du Black Mamba). A 34 ans, il a ensuite signé deux ans à Chicago, avant de rejoindre San Antonio. En mars 2019, le pivot a pris la direction de Milwaukee, mais il n’a pu disputer que trois matchs, en raison d’une blessure au pied. Même s’il a signé à Portland l’été dernier, il n’a pas joué un seul match pour les Blazers, toujours à cause de ce pied récalcitrant, et a intégré le staff. Mais il n’était alors pas du tout question de retraite, et sa probable signature pour deux ans au Barça en est la preuve.