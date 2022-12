Équipe de France : le message de Rudy Gobert en direction de Joel Embiid

Joel Embiid en équipe de France, oui. Mais pas à n’importe quel prix. C’est en substance le message délivré par Rudy Gobert en s’adressant à son homologue récemment naturalisé. Et qui est ainsi susceptible d’être sélectionné avec les Bleus pour la Coupe du monde en Asie l’an prochain et surtout aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour une raquette exceptionnelle.

« Si son cœur est avec nous, et qu’il fait ce choix pour les bonnes raisons, alors ce serait une opportunité énorme pour notre équipe. Mais je le répète, le plus important, pour le groupe, pour lui et pour moi, c’est que ce choix vienne du cœur. Soit il est engagé à 100%, soit il ne l’est pas. On ne vient pas (en équipe de France) juste pour se montrer », prévient le pivot des Wolves.

Les dîners ensemble

Ce dernier a notamment en tête la vie de groupe lors des rassemblements internationaux, alors que Joel Embiid a la réputation de se mettre à part du groupe chez les Sixers. « Je veux simplement que son choix soit motivé par les bonnes raisons. Qu’il comprenne que l’équipe de France fonctionne différemment de la NBA. On a des règles, des manières de faire. Souvent on dîne tous ensemble, chacun ne fait pas sa vie de son côté. Ce sont deux équipes totalement différentes. »

Un message bien compris par Tobias Harris, le coéquipier du natif du Cameroun à Philadelphie. « Je vois ce que (Rudy) veut dire. J’ai mis du temps à le faire venir (aux repas de groupe). J’avais eu une discussion avec lui, sur l’importance de prendre part à ces activités. Il n’est pas obligé de venir à toutes les sorties sans exception, car il a aussi des impératifs familiaux et d’autres choses, mais sa présence est extrêmement importante pour le groupe. »