Embiid dans tous ses états

After being booed during his intro, Joel Embiid got the home crowd on its feet early 😆

(via @sixers)pic.twitter.com/qD4KAFraG1



— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 12, 2020



EMBIID AND MORRIS GOT INTO IT pic.twitter.com/heEVwLW7po

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2020

Il a eu le dernier mot. Déjà chahuté par les fans des Sixers lors des deux derniers matchs à domicile, contre les Grizzlies vendredi et surtout face aux Bulls dimanche, Joël Embiid a été hué dès la présentation des équipes mardi, avant le choc contre les Clippers. Car les supporters de Philadelphie ont peu goûté l’échange sur Instagram entre leur pivot et son ancien coéquipier Jimmy Butler, qui invitait un Embiid visiblement mécontent de son sort à la rejoindre à Miami. Et il ne semblait pas opposé à l’idée…Mais s’il a bien entendu les huées du Wells Fargo Center, le Camerounais les a rapidement faites taire en jouant avec beaucoup d’envie lors de ce succès 110-103 de la meilleure franchise de la NBA à domicile (25 victoires et 2 défaites). Il s’est de nouveau pris le bec avec Marcus Morris, nouvelle recrue de l’autre équipe de Los Angeles, ce qui a encore plus excité la foule, et terminé avec 26 points, assortis de 9 rebonds.Interrogé ensuite sur ces huées, il a reconnu qu’il s’y attendait "un petit peu. Mais ça va. J’aurais encore pu leur dire de la fermer (comme dimanche contre les Bulls, ndlr), mais je voulais surtout m’amuser, redevenir moi-même. Je vais faire comme avant, et dire et faire ce que je veux. C’est comme ça que j’étais, et je dominais comme ça. J’avais décidé de changer, mais ça n’a pas vraiment marché", a confié celui qui s’était effectivement calmé ces derniers mois sur les réseaux sociaux."Si ça nous aide à gagner, et bien je serai ce mec-là." Ce qui a, aussi, aidé les hommes de Brett Brown, ce sont les prestations de Ben Simmons (26 points, 12 rebonds et 10 passes), Tobias Harris (17 points et 12 rebonds) et Josh Richardson (21 points, dont 17 dans le dernier quart, et 5 rebonds), alors que, côté L.A., Kawhi Leonard (30 points et 9 passes) n’a pas eu beaucoup d’aide, puisque seul Landry Shamet (19 points) en sortie de banc a dépassé les 13 unités.