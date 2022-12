Eligible au Hall of Fame en 2023, Gregg Popovich est flatté par l'honneur

La promotion 2023 du Hall of Fame risque d’être exceptionnelle. Car outre Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol et Becky Hammon, Gregg Popovich pourrait intégrer le Panthéon du basket l’été prochain…

"Ce n'est pas une chose à laquelle vous pensez en grandissant ou pendant que vous entraînez", assure-t-il pourtant. "Ce n'est pas une chose à laquelle vous aspirez. C'est hors du domaine du possible. Vous faites simplement votre travail. Ce n'est pas une priorité, ça c'est sûr".

Mais pour Gregg Popovich, c’est une évidence, lui qui a été cinq fois champion en NBA (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014), trois fois Coach de l'année (2003, 2012 et 2014) et qui est désormais l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la ligue (1 354 succès en saison régulière)...

"Être nommé pour quelque chose comme ça, peu importe le groupe, c'est flatteur et assez incroyable", conclut Gregg Popovich. "Ces gars-là sont merveilleux, ça c'est sûr".

Reste à voir si cette intronisation attendue suivra sa retraite. Car Gregg Popovich aurait pu intégrer le Hall of Fame depuis longtemps, mais il avait jusqu’à présent toujours repoussé cet honneur, attendant d’être éloigné des bancs de la ligue pour rejoindre Tim Duncan (2020) et Manu Ginobili (2022). À moins qu’il veuille être intronisé en même temps que le dernier membre de son « Big Three », Tony Parker.