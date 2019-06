Durant attendu comme le messie

Au bord du gouffre depuis leur défaite dans le match 4 face aux Raptors, vendredi, les Warriors ont repris (un peu) espoir. Absent depuis le 8 mai et sa blessure au mollet face aux Rockets, Kevin Durant s’est entraîné normalement ce dimanche, à la veille d’un match 5 à Toronto qui pourrait sacrer Kawhi Leonard et sa bande.

"Kevin (Durant) va s'entraîner avec nous ce dimanche et il fera une session supplémentaire avec nos jeunes joueurs dans l'après-midi. On verra comment il se sent", a ainsi expliqué Steve Kerr, ajoutant: "Il va en faire plus à l'entraînement ce dimanche, on va voir ce qu'il va se passer."

On est encore en course Steve Kerr

La décision de le faire jouer, lundi, le match 5 des finales ne devrait être prise qu’à la toute dernière minute, selon ses sensations à l’échauffement, et sera dans tous les cas conditionnée au feu vert du préparateur physique des Warriors, à en croire The Athletic. S’il se sent apte à participer, il n’en reste pas moins improbable que l’ancien du Thunder puisse tenir, sur la durée, le rythme d’un match de finales NBA. Le récent retour - anonyme - de DeMarcus Cousins, lui aussi longtemps blessé, l’a d’ailleurs rappelé.

Malgré une situation plus que précaire, les double champions en titre n’entendent pas en tout cas céder à l’abattement. "L'ambiance est bonne, on est encore en course et on peut encore gagner. Le challenge est certes énorme, mais on va tout faire pour le relever", a assuré Steve Kerr. Le défi est bel et bien immense. Dans l’histoire des finales, 34 équipes se sont retrouvées ainsi menées 3-1. Une seule est parvenue à renverser la situation en alignant trois victoires de rang pour l’emporter 4-3: Cleveland, il y a trois ans, qui avait réussi cet exploit face à... Golden State.