Du rififi au bord du terrain entre les Lakers et les Grizzlies

À Los Angeles, le spectacle est autant sur le terrain qu’en tribunes. Nouvelle illustration lors du match entre les Lakers et les Grizzlies, où l’ancien footballeur américain Shannon Sharpe, reconverti polémiste sportif à la télévision, s’est chauffé avec Dillon Brooks, Ja Morant, Steven Adams ou encore le père de Ja Morant…

"Ils ne voulaient pas de cette fumée" a répondu Shannon Sharpe sur l’incident, qui a conduit la sécurité à l’éloigner du terrain pendant la mi-temps, avant de lui permettre de revenir à sa place ensuite. "Ils bavardent, ils jactent mais je ne jacte pas. Ça a commencé avec Dillon Brooks. Je lui ai dit qu'il était trop petit pour défendre LeBron. Il m'a dit, d'aller me "faire f*****". J'ai répondu : "Va te faire f*****". Il a commencé à s'en prendre à moi et je lui ai dit : 'Tu ne veux pas de ce genre de problèmes'. Et puis Ja est sorti de nulle part en parlant aussi. Il ne voulait vraiment pas de ce genre de problèmes. Puis le père est arrivé et il ne voulait manifestement pas de ce genre de problèmes."

Une scène assez ridicule, qui s’est conclue tranquillement puisque Tee Morant, le père du meneur de Memphis, n'y voyait que du "trashtalking" classique du Sud des Etats-Unis.

"Shannon n'a rien fait" a-t-il ainsi conclu. "Hé, il se comportait comme on le fait en Caroline du Sud. On a de grandes gueules." Et on aime bien attirer l’attention des caméras…