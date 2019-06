Draft : Les larmes de Zion Williamson, n°1 chez les Pelicans

C'était annoncé, même si le principal intéressé avait tenu jusqu'à la veille de l’événement à employer scrupuleusement le conditionnel : Zion Williamson, nouveau phénomène annoncé de la NBA, a bel et bien été drafté en tant que n°1 et rejoint comme cela était attendu la franchise des New Orleans Pelicans. Et pourtant, l'ancien élève de Duke, qui suscite par son extraordinaire potentiel (18 ans ; 2,08m, 129kg) et son charisme encore évident lors du media day une attente déjà digne de celle qui avait accompagné l'arrivée d'un certain LeBron James dans la Ligue, n'a pu retenir quelques larmes, lorsqu'il lui a fallu livrer à chaud sa première réaction en direct sur la chaîne ESPN. "Je ne serai pas là sans ma maman. Elle a tout fait pour moi", a ainsi rendu hommage entre deux sanglots l'ailier fort à celle qui était présente à ses côtés pour ce grand saut.

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."



What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K — SportsCenter (@SportsCenter) 20 juin 2019

24 heures plus tôt, Williamson adoptait un discours tout en ambition lorsqu'on l'interrogeait sur ses objectifs personnels : "MVP, Rookie of the Year et peut-être Defensive Player of the Year, Hall of Famer… Si on ne se fixe pas ce genre d’objectifs, je ne vois pas pourquoi il faudrait se battre…" Cela promet !