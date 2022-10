Donovan Mitchell travaille sa relation avec Jarrett Allen

Si elle était loin d'être parfaite, la connexion entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert a néanmoins bien fonctionné pendant plusieurs années à Utah. Et pour cause : le Français est remarquable pour poser des écrans et l'arrière est un excellent joueur de pénétration. Désormais à Cleveland, Mitchell aimerait mettre en place la même relation technique avec le pivot local, Jarrett Allen.

« Ça prend la bonne direction, et ça devrait aller plus vite qu’avec Rudy Gobert, parce que j’étais un rookie quand Rudy et moi avons commencé ensemble", se souvient-il. "Mais on était premier ou deuxième de la ligue parmi les meilleurs duos sur pick-and-roll. Six ans d’affilée ! Évidemment, Allen et moi n’en sommes pas encore là mais je pense que ça va venir rapidement parce que je suis meilleur que quand j’ai commencé avec Rudy. Je ne suis plus un rookie, j’ai une meilleure compréhension du spacing. Et je sais mieux gérer les intérieurs qui posent l’écran. Ça va prendre un peu de temps mais Allen est fantastique là-dessus. »

Il y aura évidemment une période de rodage entre les deux hommes pendant les premiers matches de présaison et les premières semaines de saison régulière. Même si Mitchell est pressé.

« Je ne vais pas dire qu’il en a déjà marre mais je le prends à part à chaque fois que je peux. On doit continuer à répéter nos gammes et continuer à forcer le trait pour le moment parce que je viens d’arriver deux ou trois semaines avant le début du camp d’entraînement. Je n’ai pas pu me lancer. Maintenant, on arrive dans la saison et on doit accélérer le processus. Il voit des choses, moi aussi. Il a été réceptif, moi aussi. »

De son côté, Allen est ravi d'avoir une arme offensive de plus qu'il peut aider avec sa présence et ses écrans. « Si on peut arriver à le faire attaquer à pleine vitesse, et si mes écrans peuvent l’y aider, alors c’est super", déclare l'ancien joueur de Brooklyn. "On peut construire cette alchimie. C’est comme tout, si on s’entraîne suffisamment dessus, ça va marcher. Il faut le faire et le refaire à l’entraînement."