Doc Rivers voulait voir James Harden All-Star

Chaque année, les sélections All-Star génèrent leur lot de frustrations et de déceptions. C’est le cas cette saison du côté des 76ers, avec la non-sélection de James Harden. Ce dernier, parmi les principaux « oubliés » de cette édition 2023, se voit donc privé d’une 11e sélection en carrière après dix apparitions consécutives au match des étoiles.

« Je ne me mêle pas beaucoup de ces choses. Je ne pensais même pas que la question (de la sélection d'Harden) allait se poser. Et qu'il ne fasse pas partie de l'équipe All-Star alors que, au moment du vote, on était à la deuxième place », regrette son coach, Doc Rivers, avant de rappeler que Boston et Milwaukee, les deux formations qui complètent le podium de tête à l'Est avec les 76ers, ont deux représentants chacun : Jayson Tatum et Jaylen Brown côté Celtics ; Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday côté Bucks.

« Je pense que votre bilan devrait compter, que les statistiques de James Harden devraient compter et que l'historique de son travail devrait compter. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait envisager de rendre les votes des entraîneurs publics. Cela n'aurait jamais dû se produire », s'agace Rivers.