Dirk Nowitzki est une légende selon LeBron James

« Un fadeaway sur une jambe, et ça ne pouvait être que ça ! » a réagi LeBron James à la statue dédiée à Dirk Nowitzki, dévoilée à Dallas. La superstar des Lakers a lui aussi rendu hommage à l'ancien joueur des Mavs, qui l’avait battu lors des Finals 2011 à l’époque où James portait le maillot du Heat.

« Dirk Nowitzki est une légende. C’est une icône. Je pense que c’est le meilleur international de tous les temps, et je le place au même niveau que Manu (Ginobili). Ce qu’il a amené à cette franchise, à cette ville… Ce gars était un tueur, Dirk était un tueur ! Il a révolutionné le poste d’ailier-fort qui s’écarte, et l’idée qu’on pouvait se faire d’un intérieur », développe le « King ».

Ce dernier met donc l’Allemand au même niveau que l’Argentin évoluant aux Spurs aux côtés de Tony Parker. Nowitzki et Ginobili ont tous les deux eu une influence considérable sur le jeu, à l’heure de l’internationalisation massive de la grande ligue. Nowitzki ayant porté à bout de bras la franchise des Mavs pendant plus de deux décennies.

« On ne pouvait pas mettre un petit sur lui parce qu’il était trop grand, ni un grand trop lent parce qu’il était trop rapide sur son premier pas. On ne pouvait jamais le contrer parce que son tir partait de l’arrière de sa tête, dans un style à la Larry Bird. Quand on parle de Dirk, c’est l’un des meilleurs postes 4 de tous les temps aux côtés de Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale… », compare encore LeBron James en citant d’autres légendes ayant évolué sur le même poste.