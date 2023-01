Dillon Brooks victime de sa réputation avec les arbitres ?

« Ils s'en prennent à moi tous les soirs. Je ne peux pas jouer mon jeu. Ils ne me laissent pas jouer assez physiquement. C'est tous les soirs et je n'apprécie pas. » Dillon Brooks est frustré par rapport à l’arbitrage et il le fait savoir. Cette nuit à Phoenix, il a écopé d’une faute flagrante de niveau 1 pour un geste assené au visage de Cam Johnson.

Une sanction qui a interrogé le joueur des Grizzlies, par ailleurs auteur d’une petite sortie à 10 points (4/11 aux tirs), 5 rebonds et 3 passes dans la défaite. En plus de ça, il a pris cinq fautes personnelles. « Chaque soir, ils essaient de me mettre en difficulté avec les fautes. Je n'aime pas ça, j'espère que ça va changer », s’agace encore l’arrière en visant les arbitres.

En moyenne sur la saison, Brooks est sanctionné à plus de trois reprises (3,4). Il se place ainsi dans le top 10 de la ligue des joueurs les plus sanctionnés. C'est déjà sa quatrième saison de suite avec plus de trois fautes par match en moyenne. À côté de ça, il a également écopé 13 fautes techniques. Seul Draymond Green fait aussi « bien » dans cette catégorie.

« J'ai l'impression que certaines personnes ont de l'animosité envers lui, juge son coéquipier Ja Morant. Il est tellement passionné. Il donne tout sur le terrain, il va toujours tout donner. J'ai l'impression que les gens le jugent mal à ce sujet. N'importe quel entraîneur voudrait avoir un joueur qui se donne à fond à chaque fois. »