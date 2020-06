Devin Booker, pas si mal aux Suns ?

S’il est le joueur présent dans l’effectif de Phoenix depuis le plus longtemps (2015), Devin Booker n’aime pas jouer avec les Suns. Virtuellement en tout cas. Vainqueur du premier NBA 2K Players Tournament quelques semaines après l’interruption de la saison en raison de la crise sanitaire, l’arrière de 23 ans avait refusé de disputer son match du premier tour face au rookie des Nuggets Michael Porter Jr avec leurs équipes respectives. Booker, qui a préféré jouer avec les Bucks, les Clippers ou encore les Rockets, s’en était ensuite expliqué sur Twitter : "C’est parce que NBA 2K a fait n’importe quoi avec mon joueur !" "Plus physiques, plus méchants"

Mais dans la vraie vie, celui qui est sous contrat jusqu’en 2024 se dit ravi de la direction prise par sa franchise qui, avec Monty Williams sur le banc, a déjà accumulé en 65 matchs plus de victoires (29) que lors des quatre dernières saisons. De quoi s’offrir une (petite) chance d’atteindre les play-offs pour la première fois depuis dix ans, lors d’une fin de saison inédite au Disney World d’Orlando. "Quand coach Monty est arrivé, on a beaucoup discuté et sa première priorité était de changer la perception de cette équipe, et la manière dont les gens nous voient. Et on a montré qu’on pouvait être plus physiques, plus méchants, et qu’on ne se ferait pas marcher dessus. C’est comme ça qu’on pourra gagner le respect au sein de la ligue", a-t-il détaillé pour Dime Magazine. "Être considéré comme un gagnant"

Si cette progression a pu être freinée par les blessures (Aron Baynes, Kelly Oubre) et les suspensions (Deandre Ayton), Devin Booker a pu confirmer pour sa cinquième saison en NBA, et s’offrir une toute première sélection au All-Star Game ("un rêve"), où il a remplacé Damian Lillard, blessé. Et il affiche des statistiques dans la lignée de son précédent exercice (26.1 points, 6.6 passes et 4.2 rebonds), mais avec la meilleure réussite aux tirs (48.7%) et aux lancers-francs (91.6%) de sa carrière. "C’est grâce au système de coach Monty et aux joueurs, qui m’aident beaucoup, raconte-t-il à The Big Lead. Comme d’avoir un meneur passeur, qui est un vrai leader et a l’expérience des play-offs comme Ricky Rubio. Avant de se blesser, Kelly Oubre réussissait sa meilleure saison. Et Deandre Ayton s’est amélioré." Il cite aussi l’expérience de Baynes ou encore de Dario Saric, et espère en avoir terminé avec les saisons galères, et bientôt pouvoir atteindre son but : "Être considéré comme un gagnant."