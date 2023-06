Detroit casse sa tirelire pour Monty Williams !

Il y a une semaine, on apprenait que Monty Williams avait refusé une offre des Pistons, et qu'il leur avait soufflé qu'il projetait de prendre une année sabbatique pour rester auprès de sa famille. Coach de l'année en 2022, Williams a mal vécu son renvoi des Suns, et avec un chèque d'indemnités de 21 millions de dollars, il pouvait voir venir...

Sauf que les Pistons le voulaient absolument et dès maintenant, et ils ont fait une offre "qui se refuse pas". Pour preuve le propriétaire Tom Gores a mis sur la table, le plus gros contrat jamais proposé à un entraîneur : 78.5 millions de dollars sur six ans selon ESPN. The Athletic ajoute que les Pistons ont ajouté des clauses pour des 7e et 8e années, et avec les primes, le total pourrait atteindre les 100 millions de dollars ! C'est du jamais vu en NBA !!!

Un projet sur la durée

Pour Detroit, Williams est donc considéré comme l'homme providentiel. C'est lui qui a relancé les Suns après des années de galère, et les Pistons rêvent qu'il en fasse de même à Detroit. Sauf qu'il n'a pas de Chris Paul et de Devin Booker pour mener à bien son projet, mais un effectif très jeune autour de Cade Cunningham, Jaden Ivey et bien sûr le Français Killian Hayes.

C'est pour cette raison que la franchise a choisi un contrat de très longue durée, et Williams va pouvoir travailler sur la durée, en espérant imiter les Warriors ou les Nuggets qui sont arrivés vers les sommets grâce à des joueurs draftés. Le chantier est immense !