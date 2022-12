Des tensions entre Trae Young et son coach

Drôle d’histoire à Atlanta. Car Trae Young a manqué la rencontre (gagnée par son équipe) face à Denver suite à une discussion qui a mal tourné avec son coach, Nate McMillan…

Le matin du match, l’entraîneur aurait ainsi demandé à son leader s'il souhaitait participer à l'entraînement, recevoir un traitement pour sa douleur à son épaule droite, et prendre part au match du soir. Ce à quoi le joueur aurait répondu qu'il ne voulait pas participer à l'entraînement mais soigner son épaule et décider plus tard sa participation à la rencontre.

Une stratégie qui n’a pas plu à Nate McMillan, qui a laissé deux choix à Trae Young : jouer face aux Nuggets en sortie de banc, ou carrément ne pas venir à la salle. Le meneur a alors décidé de ne pas venir assister à la victoire des siens…

Malgré tout, le joueur ne sera pas sanctionné. Il s’est ainsi entraîné normalement dans la foulée et sera bien présent lundi soir face à OKC. Mais l’épisode illustre les tensions existantes entre le meneur et son coach depuis le début de la saison, même si Nate McMillan ne serait pas menacé, et que les Hawks sont dans le Top 4 à l’Est.