Des sanctions après la grosse altercation entre les Rockets et les Kings

Deux suspensions et trois amendes. C'est le bilan disciplinaire du début de bagarre entre les Rockets et les Kings vendredi soir. Au départ, il y a un ballon qui traîne sur une mauvaise passe au début du 4e quart-temps, et Garrison Mathews se fait siffler une faute pour avoir bousculé Malik Monk.

Mathews proteste, et pendant qu'il râle, Monk s’approche de lui, et tape dans la balle. C'est le geste qui met le feu aux poudres puisque des joueurs et des entraîneurs se retrouvent au coeur d'une immense mêlée. À l’arrivée, les arbitres sifflent quatre expulsions avec Malik Monk et Garrison Matthews d’abord, mais aussi Chimezie Metu et le rookie Tari Eason, accusés d’avoir envenimé les choses.

Mais le plus paradoxal, c'est aucun des quatre protagonistes n’est finalement suspendu puisque la commission de discipline a puni Jalen Green et Jae’Sean Tate pour avoir quitté le banc des Rockets. En revanche, Garrison Mathews écope seulement d’une amende de 35 000 dollars pour avoir été à l’origine de l’accrochage. Tari Eason devra verser 30 000 dollars pour son rôle dans l’altercation et avoir touché un arbitre. Côté Kings, Malik Monk en est quitte pour 25 000 dollars d’amende.