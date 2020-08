Des dissensions entre joueurs sur le boycott ?

"Nous en avons assez des tueries et des injustices." Voilà comment George Hill a expliqué à ESPN les raisons du boycott du match du premier tour des play-offs entre son équipe des Bucks et le Magic. Une protestation qui fait suite à la diffusion de ce qui ressemble à une nouvelle bavure policière. Sur cette vidéo, filmée dimanche dern ier dans le Wisconsin, on peut voir un Afro-Américain se diriger vers sa voiture suivi par deux policiers, avant de se faire tirer dessus à sept reprises. Grièvement blessé, Jacob Blake (29 ans) , c’est son nom, pourrait ne jamais remarcher. Une scène qui s’est déroulée à Kenosha, à moins de 50 kilomètres de Milwaukee et de la salle des Bucks, et qui a entraîné des manifestations et des affrontements entre les protestataires et les forces de l’ordre dans la ville. Kyle Korver s'excuse

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont donc décidé de ne pas jouer mercredi, et la NBA a ensuite reporté les deux autres rencontres devant se disputer dans la foulée, R ockets- Thunder et Lakers-Blazers. Une décision qui n’a pas été sans faire quelques vagues. Car elle a été prise unilatéralement, sans en pa rler aux joueurs du Magic ni aux autres actuellement dans la bulle du Disney World d’Orlando pour y finir cette saison 2019-2020 décidément pas comme les autres. Kyle Korver , l’expérimenté shooteur des Bucks, s’en est d’ailleurs excusé auprès des autres joueurs de la NBA, et tous se sont réunis pour évoquer la marche à suivre. Les mots forts de Jaylen Brown

Si certains médias ont annoncé que les Lakers et les Clippers souhaitaient complètement stopper la saison, Adrian Wojnarowski d’ESPN assure qu’il s o nt juste donné leur avis sur un éventuel arrêt. Le rôle de LeBron James lors de cette réunion très animée , et remplie d’émotion(s) , fait aussi parler . La star des Lakers voudrait que les propriétaires s’impliquent plus et aurait fini par quitter cette réunion avec les a utres joueurs des deux franchises de Los Angeles. D’après Marc Spears , également d’ESPN, Jaylen Brown aurait demandé aux joueurs qui voulaient arrêter et rentrer chez eux si c’était parce qu’ils se sentaient seuls ou car ils voulaient allaient protester. Autant de sujets qui vont de nouveau être discutés lors d’une deuxième réunion entre joueurs jeudi à 11h (17h heure française), alors que les gouverneurs de la NBA doivent également se réunir. Et un arrêt de la saison n’est pas à exclure...