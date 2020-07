Des Blazers soignés et surmotivés !

Quand la NBA a opté pour un format à 22 équipes, Portland a pu souffler un coup. Neuvièmes de la conférence Ouest à 3,5 victoires de Memphis, les Blazers auraient été les grands perdants d'une fin de saison tronquée pour passer directement aux play-offs. Avec une qualification, ou au pire un barrage, dans le viseur, les coéquipiers de Carmelo Anthony ont le couteau entre les dents. « On n'a pas le temps de rendre les choses faciles, on n'a pas le temps d'essayer des choses et d'analyser, on doit y aller à fond, être agressifs et chercher cette qualification » a affirmé Damian Lillard sur le site de la NBA. Une déclaration qui fait écho aux propos tenus par Terry Stotts, l'entraîneur, dans les colonnes de The Oregonian. « Je pense que l'on sent tous qu'on a une chance de participer aux play-offs mais pour y arriver, on doit aborder tous les matchs avec un état d'esprit conquérant. »

Le vrai concurrent de Portland, c'est New Orleans

Cette mentalité sera nécessaire pour briller malgré un calendrier peu évident. Le séjour à Orlando commencera avec un duel déjà décisif contre Memphis. Des matchs contre Boston, Houston, Denver, les Clippers, Philadelphie, Dallas et Brooklyn suivront. Un programme bien plus dense que celui de New Orleans qui a pour l'instant un bilan similaire. Pour montrer la voie, Damian Lillard pourra prouver une nouvelle fois à quel point il est un leader incroyable. A la reprise de l'entraînement, le meneur qui tourne à 28,9 points par match cette saison s'illustrait déjà avec des shoots de très loin.

Nurkic et Collins seront à 100% à la reprise

Le confinement a forcément laissé des traces mais si une équipe a pu profiter de la suspension de la saison, c'est bien la franchise de l'Oregon. La pause de quatre mois a pu soulager les organismes d'un effectif touché par les blessures. Sur la touche depuis près d'un an, Jusuf Nurkic a pu faire son retour début mars. Désormais, il peut espérer avoir un impact immédiat dans la raquette des Blazzers. Opéré de l'épaule durant l'automne, Zach Collins a pu récupérer et postule déjà à une place dans le cinq quand la saison reprendra. Même Damian Lillard, dans le dur après le All-Star Game à cause d'une gêne à l'aine pourra être à 100% à la reprise. Seul bémol, Trevor Ariza ne sera pas du voyage en Floride pour raisons familiales. Ses 11 points et 4,8 rebonds par match depuis son arrivée de Sacramento étaient bien utiles. Jaylen Adams, un meneur aperçu à Atlanta grâce à un two-way contract, a été appelé pour combler cette absence. A lui d'adopter la mentalité de tueur des Blazers pour espérer se faire une place et aider Portland à rejoindre les play-offs.