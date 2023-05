Derrick White, un "game winner" pour l'histoire

Pour quelques centièmes de seconde, le Heat n'est pas en finale NBA, et les Celtics sont encore en vie. Boston est même aux portes du plus grand exploit de l'histoire de la NBA : remporter une série après avoir été mené 3-0. C'est du jamais vu, et c'est Derrick White qui permet de rêver à l'impossible. L'ancien arrière des Spurs a inscrit un « buzzer beater » de légende, sur une claquette, et il raconte cette action dont il a effectué la remise en jeu... et le panier !

« Strus était sur moi, et il est allé plus haut pour gêner Jayson, et je ne pouvais pas lui donner la balle. Ils ont aussi gêné Jaylen, et Marcus est sorti d’un seul coup. Je me suis alors retrouvé tout seul, avec personne sur moi. Je suis allé dans le coin et lorsque le shoot est parti, j’ai simplement essayé d’aller au rebond. Cela ne servait à rien d’aller dans le coin. La balle est revenue sur moi, et j’ai juste shooté. J’avais l’impression que c’était bon… Tout le monde me demandait… et je leur disais que c’était bon. Mais comme c’était sur le fil, on ne sait jamais… »

Pour Jayson Tatum, ce fut "les dix plus longues secondes de l'histoire". Jaylen Brown raconte qu'il a prié : « Je ne crois pas ce que j’ai vu… Derrick White est comme un éclair qui surgit de nulle part, et qui nous sauve la vie ! À ce moment-là, j’étais en mode totale prière. Je ne sais pas ce que je priais, mais je n'arrêtais pas dans ma tête. »

Autre acteur de cette dernière action, Marcus Smart. Il aurait pu être le héros avec son tir, et finalement White lui sauve la vie en transformant son shoot manqué ! « Je me suis juste dit qu’en shootant le plus vite possible, on aurait peut-être un second tir… On avait retenu la leçon du match face aux Sixers. Ils ont fait du bon boulot pour éloigner Jayson, et Derrick, moi et les autres avons fait du beau boulot pour s’adapter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose : si vous ne connaissiez pas D-White, maintenant vous savez qui c’est ! Ce gars a été phénoménal pendant toute l’année ! »