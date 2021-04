Denver Nuggets : Grosse inquiétude pour Jamal Murray

"Il venait de revenir, après quatre jours d'absence car son genou droit le gênait... C'est un sentiment terrible. Gardez Jamal dans vos pensées et vos prières et espérons que nous aurons de bonnes nouvelles", a réagi après le match son entraîneur Michael Malone. C'est sur une action à 50 secondes du terme, alors que le match était déjà perdu (116-107 au final) que le joueur Canadien s'est fait terriblement mal. En prenant une impulsion sur sa jambe gauche à pleine vitesse pour s'élever au panier, son genou n'a pas tenu et il s'est ensuite effondré sous le panneau. Murray s'est tordu de douleur en se tenant le genou, puis après de longues secondes il a pu se relever, aidé et soutenu par deux membres de son staff. Il a tenu à regagner à cloche-pied le vestiaire plutôt que d'y être amené sur fauteuil roulant.

Selon ESPN, le deuxième meilleur scoreur des Nuggets (21,3 pts, de moyenne), derrière Nikola Jokic, devait passer une IRM (imagerie par résonance magnétique) dans la nuit pour déterminer la gravité de sa blessure. Une rupture des ligaments croisés, diagnostic le plus craint, signifierait la fin de sa saison et un éloignement des parquets d'une durée de six mois à un an. Ce qui serait un coup très dur pour lui évidemment mais aussi Denver, 4e de la conférence Ouest et qui nourrit des ambitions de titre.