Denver : Malone a « botté les fesses du coronavirus »

Mike Malone, l'entraîneur des Denver Nuggets, a révélé avoir été testé positif au coronavirus (pour CBS) : « Vers le 20 mars, je me suis senti mal, j'ai appelé les médecins de l'équipe pour me faire tester, mais il n'y avait alors aucun test disponible... Et récemment, fin mai, j'ai passé ce test d'anticorps et sans surprise, le docteur m'a dit que j'étais positif. Alors je l'ai eu, mais je lui ai botté les fesses ! Dieu merci, j'ai survécu. » Le coronavirus avait frappé la NBA de manière spectaculaire mi-mars, d'abord par l'intermédiaire du joueur français Rudy Gobert.

« J'espère que l'environnement sera sécurisé »

Depuis, après l'interruption forcée en raison de la pandémie, il a donc été décidé de faire disputer une fin de saison régulière tronquée puis les playoffs à Orlando, à huis clos (à Disney World) à partir du 30 juillet. « J'espère que l'environnement sera sécurisé, et qu'on pourra limiter le nombre de personnes infectées », conclut Mike Malone. Les Nuggets seront en bonne position,, à une victoire des Clippers et avec deux succès d'avance sur le Jazz.