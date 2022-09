Dennis Schröder de retour aux Lakers

Juste après la défaite de l’Allemagne face à l’Espagne, en demi-finale de l’EuroBasket 2022, à Berlin, Dennis Schröder a annoncé qu’il avait enfin un contrat en NBA.

Le meneur de jeu de 29 ans va ainsi retrouver les Lakers, où il avait déjà évolué lors de la saison 2020/21. Sur les réseaux sociaux, pour annoncer la nouvelle, Dennis Schröder a justifié ce choix par le fait que la dernière saison « ne semblait pas correcte » et qu’il voulait visiblement trouver la bonne conclusion pour son aventure à Los Angeles.

Il faut dire que sa précédente expérience aux Lakers fut étrange. Appelé à seconder LeBron James et Anthony Davis juste après leur sacre, il avait pourtant refusé un contrat de 33 millions de dollars sur deux ans, puis une offre de 84 millions de dollars, estimant mériter plus. Finalement, il n’avait obtenu qu’un contrat à 6 millions de dollars sur un an aux Celtics, avant d’être échangé en cours de campagne. Et désormais, il revient aux Lakers pour le salaire minimum, pour moins de 3 millions de dollars…

Sans oublier que Los Angeles ne manque pas de meneurs de jeu puisque Russell Westbrook est toujours là et que Patrick Beverley est arrivé, alors que LeBron James a toujours eu l’habitude d’avoir le ballon dans les mains. Ça sent l’embouteillage.