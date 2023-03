Dejounte Murray fêté par les Spurs pour son retour

Après ses critiques contre les Spurs et Tony Parker dans le podcast de Stephen Jackson et sur les réseaux sociaux, on n’était pas sûr de la réception de Dejounte Murray, pour son retour à San Antonio suite à son transfert, l’été dernier, chez les Hawks. Finalement, il a eu droit à sa vidéo hommage et de vrais applaudissements de ses anciens fans.

« J’ai l’impression que c’est comme ça que ça devait se passer », a-t-il expliqué. « Au bout du compte, nous n’avons témoigné que de l'amour, des deux côtés. J'étais juste enthousiaste d'être de retour ici dans la ville, de jouer au basket, et d'essayer de gagner. Il y a eu beaucoup d'émotions en arrivant, mais plus d'excitation que d'émotion. Je ne suis pas du genre à pleurer. Nous avons joué contre eux à domicile il n'y a pas si longtemps, mais c'est vraiment différent de venir à San Antonio. C'était génial de revoir des gens que je n'avais pas vus à Atlanta, ainsi que les fans. Je leur en serai toujours reconnaissant ».

Tout le monde a ainsi joué l’apaisement.

« Je suis à jamais reconnaissant. Les fans, pour la majorité, ont cru en moi depuis que je suis arrivé ici, à l'âge de 19 ans. Je les aime parce qu'ils m'ont donné une opportunité à un moment où personne d'autre ne le faisait », a-t-il ajouté, en rendant hommage à l’influence de Gregg Popovich. « Beaucoup de gens ne comprendront pas la relation que nous avons l'un pour l'autre. Ça n'a rien à voir avec le basket. C'est juste nous en tant qu'hommes. Nous nous sommes très bien entendus... et c'est quelque chose qui durera toujours ».