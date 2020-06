Décès Bryant : Une conversation entre le pilote et les contrôleurs apporte un nouvel éclairage

Nouvel élément dans l'investigation sur l'accident d'hélicoptère qui avait coûté la vie à l'âge de 41 ans Kobe Bryant et à l'une de ses filles Gianna (13 ans) le 26 janvier dernier près de Calabasas (Californie). Les enquêteurs ont ainsi rendu public ce mercredi une conversation entre le pilote de l'hélicoptère et les contrôleurs aériens survenue juste avant le crash. Le pilote, Ara Zobayan, y explique dans une transcription partielle qu'il tente de sortir d'un épais brouillard et s'apprête à monter à 4 000 pieds (1 200 mètres) alors que l'appareil... perdait en réalité de l'altitude. « Euh, nous grimpons à quatre mille », déclare le pilote sur cet enregistrement publié par le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), chargé de l'enquête. « Et puis qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras en altitude ? », répond l'un des contrôleurs aériens. Il n'obtiendra jamais la réponse de Zobayan. Et quelques minutes après ce court dialogue, l'hélicoptère heurtera la colline avant de s'écraser.

Le rapport final sera dévoilé ultérieurement

NTSB Opens Public Docket, Wednesday, June 17, 2020, for Investigation of Calabasas, California, Helicopter Crash; https://t.co/AzpvA6e4lN pic.twitter.com/njCCAWelkb

Le NTSB a immédiatement précisé que ce rapport ne faisait aucunement office de rapport final, qui sera communiqué ultérieurement. Le dossier public en question « ne contient pas d'analyses, de conclusions, de recommandations ou de déterminations de causes probables (de l'accident) (...) En tant que tel, aucune conclusion sur la cause de l'accident et la façon dont il s'est produit ne devrait être tirée des informations contenues dans le dossier », a par ailleurs bien insisté le NTSB alors que les premiers éléments de l'enquête avaient révélé que l'hélicoptère avait bien plongé de plusieurs centaines de pieds avant que l'accident ne se produise.

Légende de la NBA, Kobe Bryant avait remporté cinq bagues de champion avec les Los Angeles Lakers, dont trois à la suite (entre 2000 et 2002) - il avait dû attendre beaucoup plus tard (2009 et 2010) pour remporter les deux suivantes - au cours de ses vingt saisons, toutes disputées sous les couleurs de la franchise de L.A. Son décès brutal avait provoqué une vive émotion dans le monde entier.