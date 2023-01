Deandre Ayton et les Suns en quête de combativité

Ça ne va pas fort à Phoenix. Alors que Devin Booker et Cam Johnson sont à l’infirmerie, l’équipe enchaîne les défaites. Le large revers à New York (102-83) est ainsi le troisième consécutif, mais aussi le 6e en 7 matchs, et plus globalement le 11e sur les 15 dernières sorties du club. De quoi plonger (20 victoires - 18 défaites) au classement de l’Ouest…

« C'est dur à avaler, c'est tout ce que je fais dire », expliquait Monty Williams sur cette grosse défaite au Madison Square Garden. « La seule façon de surpasser les moments difficiles est de passer par là, c'est ce que j'ai dit aux gars. C'est le basket. On est déjà passés par là, durant notre première année : on a perdu huit matchs de suite et on a fini la saison en en gagnant huit de suite. Mentalement et émotionnellement, je dois rendre nos gars plus forts. »

Pour Deandre Ayton, meilleur marqueur de son équipe face aux Knicks avec… 12 points, il y a un problème d’envie au sein de l’équipe.

« Je ne suis pas habitué à ce qu'il n'y ait pas de combativité en nous. Je suis habitué à ce qu'on soit menés de 100 points (sic), qu'on en sorte et gagne le match, ou qu'on ait toujours cette mentalité comme si on allait gagner ce match. En ce moment, on ne l'a pas. […] On ne peut pas se dire que quelqu'un va se sentir désolé pour nous ou que quelqu'un va nous sauver : personne ne va le faire » conclut-il en pensant sans doute à Devin Booker, meilleur marqueur de l’équipe.