Deandre Ayton élu "Joueur de la semaine" pour la première fois à l'Ouest

Prolongé au prix fort l'été dernier (133 millions de dollars sur quatre ans), Deandre Ayton prouve toutefois à Phoenix qu'il méritait bien ce nouveau contrat, même s'il lui a fallu que les Pacers le lui offrent pour que les Suns acceptent d'égaler l'offre afin de la conserver...

En l'absence de Chris Paul et Cam Johnson, il a ainsi particulièrement brillé ces derniers jours, avec 23.7 points à 67% de réussite au tir, et 16 rebonds de moyenne dans les trois dernières victoires de la franchise de l'Arizona. De quoi lui offrir son premier trophée de "Joueur de la semaine" en carrière !

À l’Est, la NBA a choisi un habitué puisque c’est Giannis Antetokounmpo qui a été désigné par la ligue. Il faut dire que le « Greek Freak » a tourné à 35.3 points (61% de réussite), 9.5 rebonds et 5.8 passes sur la semaine et que ses Bucks ont remporté trois de leurs quatre matchs. C'est la deuxième fois cette saison que l'ailier fort du Wisconsin est ainsi honoré, et c'est également la 19e fois de sa carrière.