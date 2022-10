Darvin Ham attendait un autre choix de Russell Westbrook

Voir un meneur de jeu être défendu par un pivot est plutôt rare dans le basket. C’est pourtant la stratégie défensive qu’a employée Chauncey Billups, hier face aux Lakers, en envoyant Jusuf Nurkic défendre sur Russell Westbrook.

Ce dernier a été invité à plusieurs reprises à shooter extérieur. Sans beaucoup de réussite puisqu’il a terminé avec 10 points à 4/15 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes. Surtout, le meneur a manqué un tir important à 30 secondes de la fin, son équipe menant encore d’un point.

Un tir pris rapidement dans l’optique de disposer d’une dernière possession derrière. Cette stratégie du « two-for-one » est fréquemment utilisée lors de fins de quart-temps, mais rarement dans le dernier…

Travailler la sélection des tirs

« J’aurais aimé qu’on attaque directement le cercle. Nos adversaires veulent qu’on prenne ce genre de tir, les tirs à deux points lointains et contestés. Avec sa capacité à exploser et à aller au cercle toujours à un haut niveau, j’aurais aimé qu’il le fasse. Surtout avec Nurkic qui était derrière avec cinq fautes (ndlr : trois en réalité). La sélection des tirs est quelque chose qu’on doit travailler », réclame Darvin Ham.

Ce dernier s’est ainsi passé de son meneur pour les toutes dernières possessions du match. « On n’a pas le temps pour les sentiments ou les gens qui sont là-dedans. Que quelqu’un soit à se demander quand, où et comment il devrait être en jeu, je n’ai pas de temps pour ça », justifie le coach.

De son côté, LeBron James préfère ne pas en rajouter par rapport à son coéquipier : « J’ai l’impression que c’est une interview pour essayer de me faire dire quelque chose. Vous êtes dans la rubrique Russell Westbrook en ce moment. Je n’aime pas perdre. Je déteste perdre quoi que ce soit. Je me fiche de ce qui se passe au cours de ma saison ou de ma carrière, je déteste perdre. Et surtout de la façon dont on a joué ce match. Mais il faut donner du crédit à Portland. »

Le « King » ajoute : « Vous pouvez écrire sur Russ et tout ce que vous voulez pour essayer de parler de Russ, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne le ferai pas. Je l’ai dit et répété. Ce n’est pas ma façon de faire, je ne suis pas comme ça. »

