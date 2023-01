Darius Garland s’imagine déjà au All-Star Game

« Pourquoi ne serais-je pas All-Star ? » C’est la question que Darius Garland se pose alors son coéquipier aux Cavs, Donovan Mitchell, vient de recevoir son invitation officielle au prochain match des étoiles à Salt Lake City. L’arrière des Cavs sera titulaire.

Quid de son meneur de jeu ? « Je dois être All-Star. Mes statistiques sont assez similaires à celles de l'année dernière. On est bien meilleurs collectivement cette année, on a des aspirations pour les playoffs et on y est pour l'instant », pose Garland dont les moyennes sont passées de 21.7 points et 8.6 passes l’an dernier à 21.8 points et 8 passes décisives. Alors que le bilan collectif des Cavs est similaire à celui de l'an dernier.

« Darius représente toutes les bonnes choses. Il est altruiste. C'est un excellent coéquipier. C'est un sacré joueur, en plus de tout ça. Il est ce qu'on veut que les joueurs soient. Il aide une équipe à gagner à un niveau qui, je pense, devrait être reconnu », estime aussi son coach J.B. Bickerstaff.

Ce dernier, à l’instar des autres techniciens de la ligue, aura la responsabilité de sélectionner les joueurs remplaçants. Mais son joueur vedette n’est pas le seul candidat : Tyrese Haliburton, James Harden, DeMar DeRozan, Trae Young, Jrue Holiday, Jalen Brunson… Ils sont nombreux.