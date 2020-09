Daniel Theis, enfin reconnu à sa juste valeur ?

Comme souvent à Boston, les exploits de Jaylen Brown (28 points) et Jayson Tatum (31 points) vont être mis en avant après la victoire sur Miami (121-108), ce vendredi. Mais un autre joueur qui fait rarement parler de lui mérite autant de crédit : Daniel Theis. Dans un match décisif des Finales de conférence, l'Allemand a livré une prestation solide : 15 points, 13 rebonds. Même conséquent, ce double-double n'arrive pas à résumer l'activité du pivot. Des deux côtés du terrain, son apport a aidé les Celtics à rester en vie. Il a pris cinq rebonds offensifs, presque autant que toute l'équipe du Heat (6) mais il a aussi contré trois shoots, plus que n'importe quel autre joueur présent sur le parquet ce vendredi soir.

Daniel Theis crève l'écran

Ces chiffres n'arrivent pas à expliquer l'importance du joueur de 28 ans dans les systèmes dessinés par Brad Stevens. Si en défense il a souvent été bien placé pour limiter Bam Adebayo, un vis-à-vis de calibre all-star, à 13 points, en attaque, son utilisation sur les pick and roll a été encore plus importante. Son entente avec Kemba Walker a permis à son meneur de sortir un gros match (15 points, 7 passes décisives). Avec ses écrans, il a fait le travail de l'ombre pour démarquer ses autres shooteurs, sans que le mérite ne lui revienne. Aujourd'hui, son double-double, bonifié par un 60% de réussite au shoot, dans un match 5 des finales de conférence va peut-être le mettre en lumière. Enfin...

Il y a quelques jours, Shaquille O'Neal ne connaissait pas son nom

Avec son contrat à 5 millions par an, Daniel Theis ne prend pas beaucoup de place dans la masse salariale des Celtics. Dans le jeu pourtant, c'est l'inverse. Annoncé comme remplaçant d'Enes Kanter en début de saison, le joueur qui a attendu ses 25 ans pour rejoindre la NBA a profité d'une blessure du Turc pour s'installer dans le cinq majeur. Il en a profité pour se révéler. Depuis le début des play-offs, l'international allemand s'est même offert le luxe de rivaliser avec Joel Embiid, Marc Gasol et Serge Ibaka ou Bam Adebayo. Des performances qui lui ont permis de se faire un nom. Pendant la série contre les Raptors, Shaquille O'Neal, qui ne se souvenait pas de son identité, a appris à le connaître. Et bientôt, peut-être qu'il parlera autant de lui que des autres Celtics habitués à briller.