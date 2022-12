Damian Lillard veut que Jerami Grant et Anfernee Simons restent agressifs

« Ne me laissez pas vous empêcher d’être agressif. » Tel est le message que Damian Lillard, de retour cette nuit après deux semaines de convalescence, a tenté d’envoyer en direction de ses coéquipiers à Portland, Jerami Grant et Anfernee Simons. Ces derniers, durant l’absence du meneur, ont pris les commandes de l’attaque en tournant chacun à 29 points de moyenne, avec notamment des pointes à plus de 40 points pour eux.

Pas question donc pour Damian Lillard d'enrayer brutalement leur bonne dynamique individuelle. « Je vais avoir le ballon en main et je vais trouver des opportunités pour faire mon truc. Je voulais simplement retrouver le rythme, voir comment je me sentais. En étant absent pendant si longtemps, j’ai pu voir certaines choses et j’ai senti que je pouvais avoir un impact sur l’équipe tout de suite, en faisant circuler la balle, en créant des situations pour que les gars continuent à s’exprimer », décrit le meneur.

Du luxe

Dans la victoire face aux Pacers, il a ainsi inscrit 21 points (7/16) avec 6 passes et 4 rebonds, et un +30 au score lorsqu’il était en jeu, alors que Jerami Grant a terminé meilleur marqueur avec 28 points (9/21 aux tirs) et Anfernee Simons avec 22 unités (8/14).

« Je ne voulais pas essayer d’y aller trop fort. Je ne dirais pas non plus que je voulais faciliter le jeu, mais j’essayais de créer des situations et d’être plus ‘manipulateur’ que trop agressif et trop énergique. Je pense que ça a payé pour moi », développe encore Damian Lillard, avant de conclure, au sujet de ses deux coéquipiers : « On a tous fait des matchs à 40 points cette saison, cela montre ce dont on est capable. Pour moi, c’est un luxe. »