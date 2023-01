Damian Lillard sur ses 60 points : "Cette fois, ça m’a semblé plutôt simple"

Cette nuit, pour la 4e fois de sa carrière, Damian Lillard a atteint la barre des 60 points en carrière. C'était à domicile, dans une victoire face au Jazz, et ça permet au meneur de Portland d'égaler Michael Jordan et James Harden. Devant ce trio, le phénomène Wilt Chamberlain, qui avait atteint ce seuil à 32 reprises, et le regretté Kobe Bryant avec six occurrences en saison régulière.

« À chaque fois qu'on inscrit 60 points, c’est forcément spécial, mais je dois reconnaître que cette fois, ça m’a semblé plutôt simple », a réagi Lillard en conférence de presse. « J’ai simplement joué comme il fallait. J’ai été agressif car je sais qu’on a besoin de victoires en ce moment mais je n’étais pas en feu non plus. Je n’ai pas forcément cherché à scorer autant, ça s’est fait naturellement ».

Une efficacité record

Cette "simplicité" se retrouve dans son adresse aux tirs : 21 sur 29, soit 72%, dont 9 sur 15 à 3-points. « J’ai pris ce qu’ils m’ont donné et j’ai fait les bons choix, en attaquant quand il le fallait ou en shootant quand ils me laissaient de l’espace. C’est en ça que je dis que c’était plutôt simple. Je ne dirais pas facile car ils ont des grands dans la raquette et des défenseurs avec de l'envergure. Mais c'était simple car j’ai joué mon jeu et ils ne m’ont pas ciblé personnellement en défense, sauf à la fin du match. »

C'est bien simple, personne n'avait jamais été aussi efficace dans un match à 60 points avec ce superbe 72% aux tirs, et c'est ce que lui fait remarquer un journaliste. "Ah bon ? C'est le match le plus efficace à 60 points. C'est dingue !" répond Lillard, auteur de 20 points de suite dans le 3e quart-temps !