Soulagement à Dallas. Luka Doncic avait en effet dû quitter ses partenaires lors du match face aux Pelicans. Une alerte à la cuisse qui interrogeait le principal intéressé…

"Cela ne sent pas bon", avait-il lâché en conférence de presse. "Je crois que je me suis fait ça au deuxième match après le All-Star Game, quelque chose comme ça..."

Cela faisait ainsi plusieurs jours que le Slovène ressentait une pointe. Et fait d’autant plus bizarre pour lui, c’est au réveil qu’il avait un jour été gêné.

"Habituellement, c'est après un coup, mais je ne crois pas avoir déjà ressenti ça. Cette fois, je n'ai pas pris de coup, et donc c'est plutôt étrange pour moi. Je ne sais pas vraiment ce que c'est."

Une gêne remarquée, mais finalement pas grave

"Je crois que l'on a tous vu qu'il bougeait mal", confirmait son coach, Jason Kidd. "Que ce soit au tir ou en défense, cela a un impact sur tout. Il a essayé de faire avec pour aider ses coéquipiers, mais il a dû quitter le terrain. On espère que ce n'est pas sérieux. On a quelques jours devant nous avant de jouer Memphis, et on espère qu'il sera de retour rapidement."

La bonne nouvelle, c’est que l’IRM passée par Luka Doncic n’a révélé aucun problème structurel. Il suffit donc d’attendre que la douleur disparaisse.