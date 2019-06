Curry : "C’est dur d’être du côté des perdants, mais…"

Double champions sortants, les Golden State Warriors ont donc buté sur les Toronto Raptors lors du match 6 des finales NBA, la nuit dernière à l’Oracle Arena, abandonnant leur rêve de three-peat. Une déception pour Stephen Curry et ses partenaires, pas aidés par les blessures de Kevin Durant et Klay Thompson. "C’est dur de sortir sur ça, admet le meneur de la franchise californienne. Forcément, on ne peut qu’attribuer le mérite aux Toronto Raptors qui ont fait une très belle série. Ils se sont exposés et ils ont gagné. Ils ont joué magnifiquement bien ce soir (jeudi) sur l’intégralité du terrain, ils se sont donnés, et oui, c’est dur d’être du côté des perdants sur les finales."

"Mais je pense que l’on a prouvé beaucoup de choses sur qui nous sommes en tant qu’équipe, sur notre combat, et sur toute l’adversité que nous avons dû gérer durant cette course aux playoffs, ajoute-t-il. Notre saison s’est jouée ce soir sur une possession de balle, pour pouvoir rester en vie. Donc c’est sûr que l’on la ressassera, c’est dur. Mais au vu de notre ADN, qui nous sommes, et notre caractère, je ne parierais pas sur notre non-retour à ce niveau de la compétition l‘année prochaine, et sur le fait que nous pourrons aller plus loin encore. Je suis très fier de la façon dont nous nous sommes battus jusqu’à la fin, et cette série de cinq ans a été exceptionnelle. Mais, définitivement, ne pensez pas que c’est la fin de notre côté."