Coronavirus : Le patron des Knicks est guéri

Premier propriétaire d'une franchise d'un sport américain majeur à être atteint par le Covid-19, James Dolan est guéri. Près d’un mois après le contrôle positif au coronavirus du patron des Knicks, un nouveau test s’est révélé négatif. Et il est aujourd’hui, a déclaré un porte-parole de son groupe au New York Post.Dolan, également propriétaire des Rangers (NHL) et du Liberty (WNBA), avait notamment perdu l’odorat mais continuait à gérer ses affaires depuis chez lui. Et il a décidé de faireafin d’aider d’autres personnes contaminées par le virus. L’état de New York est le plus touché des Etats-Unis par le Covid-19. Et il comptait mercredi soir 138 000 cas de contamination et 9 944 décès.