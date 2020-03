Coronavirus : La mère de Towns dans le coma

Alors que, le pivot français du Jazz Rudy Gobert étant le premier à avoir été déclaré positif, Karl-Anthony Towns a révélé que ses parents étaient aussi atteints par le Covid-19. Et si le père du pivot des Wolves a pu sortir de l’hôpital, sa mère a elle été plongée dans le coma. Une situation particulièrement difficile à vivre pour le numéro un de la draft 2015, qui a évoqué le sujet dansqu’il a publiée sur son compte Instagram."Il est important que tout le monde comprenne bien la gravité de la situation avec le coronavirus., et j’ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous donner des nouvelles. La semaine dernière, on m’a dit que mes parents ne se sentaient pas bien. Ma première réaction a été de dire qu’il fallait voir un médecin. Il n’y avait aucune raison d’attendre, qu’il fallait juste aller à l’hôpital le plus proche, raconte-t-il, confiant que son père avait lui pu quitter l’hôpital. Et après quelques jours sans aucune amélioration, j’ai voulu aller à l’hôpital pour avoir des examens plus poussés. Mais ma sœur m’a dit qu’elle devait faire le test du coronavirus., alors que son état se dégradait. Ça n’arrêtait pas d’empirer, même s’ils faisaient tout leur possible à l’hôpital."Il confie ensuite comment la situation de mère à continuer à se dégrader, jusqu’à ce qu’elle soit placée en coma artificiel. "Depuis, je ne lui ai plus parlé, je n’ai plus été en mesure de communiquer avec elle. Je reçois juste des nouvelles de son état., déclare-t-il, avant d’expliquer pourquoi il a voulu enregistrer ce message poignant. Ma famille m’a dit de faire cette vidéo pour que les gens comprennent à quel point c’est grave.. S’il vous plaît, protégez vos familles, vos êtres chers, vos amis, vous-même. Appliquez la distanciation sociale. N’allez pas dans des endroits avec beaucoup de gens, ça ne fait qu’augmenter vos chances d’avoir le virus, qui est… mortel. Mortel. Et on va continuer à le combattre, avec ma famille. Et on va le battre."