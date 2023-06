Conor McGregor a mis KO la mascotte du Heat

Depuis que les frères Lopez sont en NBA, les mascottes des franchises NBA ont l'habitude d'être malmenées, et c'est toujours fait avec humour et bienveillance. Malheureusement, vendredi soir, la mascotte du Heat a croisé la route du champion de MMA Conor McGregor, et ça s'est très mal terminé !

Venu au centre du terrain faire la promo d'un spray anti-douleur, le combattant s'est approché de la mascotte, et lui a asséné deux violents coups de poing. Si violents que la personne à l'intérieur de la mascotte s'est retrouvée K.O., et qu'il a fallu l'emmener aux urgences !

Ce qui semblait être un sketch s'est finalement avéré une véritable agression, et McGregor ne sort pas grandi de cet incident. Fort heureusement, plus de peur que de mal puisque l'employé du Heat, caché dans la mascotte, a pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui dans la soirée.