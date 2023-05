Chris Paul va sûrement continuer à Phoenix

Il existait une possibilité de voir Chris Paul ne pas continuer l'aventure à Phoenix cet été. En effet, la prochaine année de son contrat n'était garantie qu'à hauteur de 15.8 millions de dollars sur 30.8 millions. Les Suns auraient pu le laisser filer pour cette somme et ainsi ne pas lui payer l'année entière, donc faire des économies. Pour cela, il faudra le libérer avant le 28 juin.

D'après le Bleacher Report, ce n'est pas la tendance. Les dirigeants gardent toutes les options ouvertes mais ils vont sûrement conserver le meneur de jeu de 38 ans pour la saison 2023/2024. Il pourrait également rester titulaire, lui qui tournait à 13.9 points et 8.9 passes de moyenne cette année.

Les finalistes 2021 joueraient ainsi la continuité avec Paul, même si ce dernier est très souvent blessé, notamment en playoffs. Mais le trio avec Devin Booker et Kevin Durant n'a pas encore montré tout son potentiel puisque Paul et Durant ont été blessés. Pour rappel, les Suns ont été éliminés au second tour des playoffs par les Nuggets.