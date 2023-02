Chris Paul fataliste devant les rumeurs de transfert

Leader des Suns depuis son arrivée en 2020, Chris Paul a permis à la franchise de retrouver des couleurs, de rejouer les playoffs et même de rejoindre les Finals en 2021, perdues face aux Bucks. Néanmoins, malgré ce statut, le meneur de jeu aurait pu partir ces derniers jours puisque les dirigeants des Suns étaient visiblement prêts à l'envoyer à Brooklyn, avec Jae Crowder et premier tour de Draft, en échange de Kyrie Irving.

Comment vit-il cette situation ? Avec fatalité. « C’est un business, c’est un business », répète l'ancien des Clippers. « J’ai vu des choses plus folles que ça. La façon dont j’ai appris que j’avais été échangé par Houston par exemple. Vous venez juste vous présenter au travail et être pro jour après jour. Personne n’est à l’abri d’être échangé. Je l’ai appris comme tout le monde. Il faut simplement continuer à aller travailler. Il faut aussi comprendre que les équipes vont toujours faire ce qui est le mieux pour elles. C’est pourquoi les joueurs doivent faire de même. Se présenter, faire son travail. C’est comme ça. »

Que le nom de Chris Paul puisse être évoqué ainsi dans la presse, dans le cadre des rumeurs de transfert, a profondément dérangé son coach Monty Williams. « Pour être honnête, cela m’a un peu embêté. Souvent, le nom d’un gars sort et c’est juste un tas de gens qui lancent des trucs, peut-être pour conclure leur affaire. Et donc ils nous utilisent... Mais je ne pense pas que ce soit juste que le nom des gars soit balancé comme ça. Ça me dérange un peu, parce que le nom de Chris ne devrait jamais être balancé de cette façon. »