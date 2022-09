Cameron Johnson devient titulaire chez les Suns

Jae Crowder sur le départ, Monty Williams devait trouver son remplaçant dans le cinq de départ des Phoenix Suns. Et sans trop de surprise, c’est Cameron Johnson qui va intégrer le groupe des titulaires, aux côtés de Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges et Deandre Ayton.

Principale option offensive dans l'Arizona en sortie de banc l’an passé, avec ses 12.5 points et 4.1 rebonds de moyenne, l’ailier de 26 ans avait d’ailleurs fini à la troisième place des trophées du meilleur 6e homme, derrière Tyler Herro et Kevin Love. Même s’il n’est pas purement un « ailier fort », et qu’il pourrait avoir des problèmes face à des joueurs plus puissants, ou plus rapides, l’ancien de North Carolina est très apprécié de Monty Williams, par son profil d’attaquant complet… et de joueur collectif.

"C'est plus qu'un shooteur. Il peut créer, et il a la capacité d'être un connecteur car il a la volonté de faire des passes. On parle peu aussi de ses qualités athlétiques" explique ainsi le coach. "En défense, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se fixe une limite, notamment quand il défend sur des joueurs plus petits ou plus dynamiques. Dans le même temps, je pense à tous ces gars qui vont devoir défendre sur lui, et c'est excitant quand on pense à ce que ça va ouvrir dans notre attaque."

Surtout que Monty Williams compte visiblement diversifier le jeu de son équipe cette saison, en le faisant moins reposer sur Chris Paul et Devin Booker.