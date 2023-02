Cam Thomas sanctionné par la ligue

Tout est parti d’une remarque de Spencer Dinwiddie, de retour à Brooklyn en provenance de Dallas, après avoir été échangé pour Kyrie Irving, tandis que Kevin Durant prenait la direction des Suns dans la foulée. « Nous ne sommes pas la meilleure offre, mais nous sommes les plus beaux. Et les Nets avaient besoin d’un coup de main dans ce domaine ! », avait blagué le nouveau meneur de jeu des Nets.

Après la victoire face aux Bulls cette semaine, Cam Thomas était justement à côté de Spencer Dinwiddie pour l’interview d’après-match, et il a été questionné sur la remarque de son coéquipier : « J’ai entendu ça… et je me suis dit que c’était juste de la parlotte. On avait déjà des beaux mecs, sans être homo ! ».

Ce « no homo » lui coûte cher puisque la NBA a puni Cam Thomas d’une amende de 40 000 dollars « pour avoir employé des propos désobligeants et dénigrants ». L’arrière des Nets, qui sort d’une incroyable séquence de trois matchs de suite à 40 points ou plus, s’était de suite excusé.