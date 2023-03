Cam Reddish a vite oublié les Knicks

Evan Fournier aurait sans doute aimé avoir cette chance : quitter les Knicks en cours de saison pour rejoindre un coach qui lui fait confiance. Lui aussi coincé au bout du banc des Knicks, au point de ne pas entrer en jeu 33 matches d'affilée, Cam Reddish a été échangé aux Blazers, et le jeune ailier revit dans l'Oregon.

« Ici, je peux prendre un tir, mais à New York, j’avais le sentiment qu’il fallait que je le mette absolument. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Je me mettais trop de pression. Désormais, je peux me relâcher et jouer mon jeu. Vous allez le constater. Plus je suis sur le terrain, plus je vais progresser et jouer. Je suis heureux. »

Dans les chiffres, ça donne 13.8 points de moyenne pour carrément 30 minutes de jeu en moyenne. Un sort inespéré il y a encore un mois pour un joueur transféré deux fois en un an, pour finalement intégré le cercle des bannis de New York. « C’était difficile mais dans le même temps, ce n’était même pas lié au basket… » répond le joueur au New York Daily News. « Cela n’avait rien à voir avec le basket. C’était uniquement de la politique, du favoritisme… De la merde comme ça… C’est pour ça que je ne me prenais pas trop la tête ».

Dans un contexte aussi compliqué, il n'a pas cherché à communiquer avec Tom Thibodeau, un coach qui préfère travailler avec des courtes rotations. « Je n’ai jamais vraiment parlé avec Thibs comme ça… Je n’en sais rien, et je m’en fous…Je suis désormais à Portland. J’essaie de laisser ça dans le passé. Cela fait partie des plus mauvais moments de ma carrière. C’est comme ça. »

Et les bons moments, il les vit à Portland : « Je suis dans une situation complètement différente. Maintenant, je suis privilégié . Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir une autre opportunité, et c’est réconfortant. J’ai des coéquipiers formidables. J’ai des coéquipiers géniaux. C’est vraiment positif ici. »