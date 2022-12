Ça discute toujours autour de Jae Crowder...

Jae Crowder n’a toujours pas foulé les parquets NBA cette saison. L’ailier vétéran se tient toujours à l’écart des Suns en attendant un transfert qui n’arrive pas…

Alors que la « trade deadline » est dans moins de deux mois, les équipes s’activent toutefois, les Hawks et les Suns faisant partie des clubs le plus actifs. Il faut dire qu’outre Jae Crowder, John Collins a également son bon de sortie à Atlanta, et que les deux joueurs pourraient être impliqués dans un « trade » commun.

Justement, les Hawks et les Suns ont discuté d’un échange en triangle avec le Jazz. Jae Crowder aurait ainsi rejoint les Hawks (avec d'autres joueurs), Malik Beasley et Jarred Vanderbilt auraient pris la direction des Suns quand John Collins aurait débarqué au Jazz (avec des tours de Draft).

Finalement, c’est Utah qui a fait capoter l’affaire en réclamant encore davantage de choix de Draft. Mais ça ne veut pas dire que les discussions sont mortes, alors que Jae Crowder reste un joueur très convoité (Milwaukee, Miami, Washington...), à 32 ans.