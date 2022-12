Ça chauffe entre Serge Ibaka et Kendrick Perkins sur les réseaux sociaux

Désormais à la retraite, Kendrick Perkins joue les provocateurs sur ESPN. L’ancien pivot des Celtics et du Thunder s’est déjà brouillé avec pas mal de monde, et il a cette fois mis en rogne Serge Ibaka, son ancien coéquipier, en ironisant sur l’âge du Congolais…

Un sujet sensible, qui ne fait pas rire du tout l’actuel intérieur des Bucks.

« Tu peux parler de mon jeu si tu le veux. Si je ne joue pas bien, je n'aurai jamais de souci avec ça. Mais dire des trucs hors basket sans raison est inacceptable. C'est irrespectueux envers moi et envers tant d'Africains qui ont dû vivre avec des accusations infondées de la sorte. Si j'avais 30 ans à OKC, j'imagine que j'ai 45 ans désormais ? La vérité, c'est que je n'ai jamais menti sur mon âge et que je travaille très dur, chaque jour, sans tricher et sans me faire suspendre. Tout le monde en NBA sait ça. Toi, tu as triché et tu n'as pas respecté le jeu.Même si je suis déçu, je ne suis pas vraiment surpris, de la part de quelqu'un qui a eu son job actuel en brisant le code du vestiaire et en répandant des mensonges sur deux anciens coéquipiers et frères, KD et Russ. Quand KD faisait un mauvais match, tu le critiquais dans son dos. Même chose avec Russ. Tu n'étais pas un leader dans les vestiaires, et c'est la même chose dans les médias désormais »

Une charge violente, à laquelle Kendrick Perkins a répliqué. D’abord en s’excusant, puis en remettant de l’huile sur le feu !

"Est-ce que tu parles de répandre des mensonges ? Ne me lance pas, mon gars. S'il te plait. Je ne vais pas parler de ces années à OKC et de ce que tu faisais dans le vestiaire. Je ne le ferai pas... mais tu dois vraiment arrêter de parler parce que JE SAIS !!!! Passe ton chemin..."