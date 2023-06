Boulogne-Levallois : la date du premier match de Wembanyama déjà connue ?

Même pas encore en NBA et déjà une date pour ses grands débuts dans la Ligue professionnelle nord-américaine de basket ? C'est bien ce qui pourrait être en train de se passer pour Victor Wembanyama. Le prodige français de Boulogne-Levallois, toujours engagé dans la course au titre avec son équipe, va débarquer en NBA d'ici quelques semaines. Annoncé comme choix numéro 1 de la Draft, Wemby devrait atterrir du côté des San Antonio Spurs puisque la franchise texane a hérité du premier choix lors de la loterie de la Draft NBA. Et alors que son arrivée est très attendue aux Etats-Unis, le joueur de 19 ans pourrait bien faire ses débuts rapidement.

Sacramento et le Golden1 Center

Car d'après des informations du site Express News, Wembanyama pourrait bien débuter sous les couleurs des Spurs lors des Summer Leagues en juillet. Etant donné qu'il sera un rookie, il va participer à des tournois afin de se montrer et de dévoiler son potentiel, même si les Américains ont déjà de nombreuses vidéos à son sujet qui circulent du côté des réseaux de la NBA.

Et de ce fait, l'international français pourrait jouer son premier match le 3 juillet du côté de Sacramento. Les Spurs vont participer à la California Classic Summer League au Golden1 Center et Wemby pourrait donc faire sa première apparition là bas lors d'un match face aux Charlotte Hornets. Rien n'est encore sûr et les Spurs ne feront peut-être pas jouer Wembanyama aussi tôt, surtout que le Français joue encore les playoffs en Betclic Elite, mais le talentueux joueur des Mets pourrait donc vite faire une première apparition sur les parquets américains.