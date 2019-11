Boston : Moqué toute la soirée, Irving répond aux fans des Celtics

Kyrie Irving soigne actuellement une douleur à une épaule. Absent depuis sept matchs précisément en raison de ce mal, le meneur All Star de Brooklyn se serait donc bien passé d'avoir à répondre aux fans de Boston sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire (121-110) des Celtics au TD Garden face aux Nets d'Irving, toujours blessé et donc pas du voyage dans le Massachusetts.

Mais insulté et moqué pendant toute cette soirée qui aurait dû marquer son retour sur ce parquet qu'il a foulé pendant deux ans avant de mettre le cap sur la banlieue de New York, l'ex-chouchou maison, qui avait dû avoir les oreilles qui sifflent pendant toute la soirée a tenu à répondre à ses détracteurs, remontés au point de planter des pancartes « lâche » devant la salle dans un premier temps, avant d'hurler leur rancœur ensuite à l'intérieur de l'enceinte, en tribunes (« Où est Kyrie ? », « Kyrie, tu crains »). L'intéressé et seul visé a tenu après-coup à rappeler à ses anciens supporters qu'il y avait plus important que le basket dans la vie.

"KYRIE SUCKS" Imaginez l'ambiance lorsque Kyrie Irving jouera pour son retour en mars. Pour le vivre avec nous, c'est ici : https://t.co/5l2wTIvddq pic.twitter.com/0Ti8JwL4gE

— Trip Double (@TripDoubleUSA) November 28, 2019

Kyrie Irving has some thoughts pic.twitter.com/tXpizQ52Sc

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) November 28, 2019

Irving : « Mettre une p..... de balle dans un cercle »







« Ça arrive tout le temps mais ce qui se passe ce soir (mercredi) montre une fois de plus que le sport/divertissement restera toujours ignorant et oppressant. C’est un grand show qui a de l’importance pour une infime partie des gens dans la vraie vie, parce qu’il y a des choses plus importantes », a réagi sur son compte Instagram Irving, frappé récemment par la perte de son grand-père.

Ce qui lui a fait dire ensuite lors de cette même story venue des tripes. « Comme se construire une vie qui veut dire davantage pour vous que le fait de mettre une p..... de balle dans un cercle, apprendre à grandir dans une société où ta popularité te définit, ou même devenir le leader de ta famille après le décès de quelqu’un et ne pas savoir comment gérer ta vie ensuite. » De quoi faire monter encore un peu plus la sauce avant le prochain Boston-Brooklyn, le 3 mars prochain (les deux équipes se retrouveront vendredi, mais à Brooklyn et encore sans Irving).